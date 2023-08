Fantasy Kommander: Eukarion Wars sta per tornare

Fantasy Kommander: Eukarion Wars, sviluppato al tempo dalla straordinaria collaborazione fra AgeofGames, Slitherine e Untold Games ormai vecchia di dieci anni fa, è pronto a fare il suo ritorno. Questo strategico, infatti, proporrà mappe esagonali isometriche, oltre ad azioni da gioco da tavolo che potrebbero ricordare ai giocatori i migliori boardgame.

Dalle tabelle di combattimento alla salute e al morale delle unità, ogni fattore tattico è considerato con attenzione. Le unità in Fantasy Kommander: Eukarion Wars funzionano proprio come i personaggi dei giochi di ruolo, possedendo caratteristiche distinte e abilità speciali che possono essere potenziate con l’esperienza. Il gioco si svolge attraverso campagne per giocatore singolo intrecciate con una trama avvincente che vi porterà in un mondo immenso che si estende per chilometri, biomi ed epoche. Nei panni di un giovane generale, coinvolto in una guerra devastante, riceverete un messaggio dall’Imperatore Karl e dal Gran Consiglio dei Maghi, che vi rivelerà l’obiettivo finale dell’Abisso, il vostro nemico.









“Fantasy Kommander: Eukarion Wars offre un’esperienza davvero coinvolgente, fondendo una strategia impegnativa e ben congegnata con una trama accattivante sviluppata da decenni di studi medievali e spedizioni creative”, afferma Fabio Belsanti, CEO di AgeofGames. “I giocatori possono aspettarsi una combinazione di profondità tattica, battaglie coinvolgenti e una ricca narrazione fantasy che li terrà incollati dall’inizio alla fine, il tutto con un’atmosfera retrò anni ’90 che mette la grafica in secondo piano rispetto alla storia, alle meccaniche e ai piani di dominazione del mondo!”.