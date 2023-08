S.T.A.L.K.E.R. 2: ecco il trailer di gameplay della Gamescom

GSC Game World ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl in occasione della Gamescom che si sta tenendo in questi giorni a Colonia, in Germania.









Il video mostra diverse sparatorie contro nemici umani, animali e mutanti che popolano la Zona di Esclusione. Non mancano le anomalie, disseminate in lungo e in largo nel mondo di gioco, che possono essere usate a proprio vantaggio durante gli scontri con i nemici. Il trailer mette in risalto anche la personalizzazione delle armi, che possono essere modificare a piacimento aggiungendo accessori di vario tipo, dai silenziatori ai mirini, per esempio.

Ricordiamo che S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è stato recentemente rinviato: vedrà la luce su PC e Xbox Series X|S nel primo trimestre del 2024.