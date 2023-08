Armored Core VI: Fires of Rubicon è disponibile su PC e console

Bandai Namco e FromSoftware annunciano la disponibilità di Armored Core VI: Fires of Rubicon, in uscita oggi su PC e console. Per l’occasione sono stati pubblicati ben due trailer che ne celebrano il lancio.









Il primo è un video in live action che vede la presenza dell’attore Karl Urban (The Boys, Il Signore degli Anelli). Il secondo, invece, offre una panoramica decisamente esaustiva sulle meccaniche di gameplay e sull’ambientazione di Armored Core VI.









Per saperne di più, però, vi invitiamo a leggere la nostra recensione pubblicata pochi giorni fa.