BioWare: licenziamenti nello studio di Mass Effect e Dragon Age

Tramite un comunicato diffuso sul sito ufficiale della compagnia, il general manager Gary McKay ha annunciato il licenziamento di circa 50 dipendenti di BioWare.

“Al fine di soddisfare i bisogni dei progetti futuri, mantenere elevati i nostri standard qualitativi, e assicurarci che BioWare possa continuare a prosperare in un’industria in rapida evoluzione, dobbiamo diventare uno studio più agile e meglio calibrato,” ha dichiarato McKay. “Per raggiungere questi obiettivi, ci troviamo in una posizione in cui il cambiamento non è solo necessario, ma inevitabile. Ripensare il nostro approccio allo sviluppo significa inevitabilmente riorganizzare il team in accordo con i bisogni dello studio.”

McKay ha inoltre aggiunto che BioWare rimane impegnata a realizzare Dragon Age: Dreadwolf e il prossimo capitolo della saga di Mass Effect.

Questi tagli al personale si inseriscono all’interno di una politica molto più ampia di taglio dei costi da parte di Electronic Arts, che lo scorso marzo ha annunciato il licenziamento del 6% dei suoi dipendenti e la cancellazione di diversi progetti.