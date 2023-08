The Time I Have Left: ecco ulteriori dettagli

The Time I Have Left, sviluppato e pubblicato da GROUND Game Atelier, è un prossimo videogioco indipendente di debutto di un team composto da dieci persone. Per chi ne sentisse parlare per la prima volta, si tratta di un giovane studio di sviluppo spagnolo che si ritrova fra le mani un’opera sulla carta apparentemente promettente, proiettando il giocatore in illusioni e momenti complessi.









Tra sei ore, la morte sarà dietro l’angolo. Il giocatore si calerà nei panni di Aline, una donna affetta da una misteriosa condizione che la condanna a morte certa. I giocatori guideranno Aline in una corsa contro il tempo per fuggire da un enorme complesso sotterraneo, Colony 7. Cosa farete con il tempo che vi resta? “Nell’ultimo anno e mezzo il nostro piccolo team di due persone è cresciuto fino a raggiungere più di dieci persone che lavorano regolarmente su The Time I Have Left”, afferma Juan Estévez (Yite), responsabile creativo di GROUND. “Siamo lieti di rivelare il nostro nuovo trailer di gioco e di rendere il gioco giocabile nello showfloor della Gamescom”. The Time Have Left arriverà nel 2024.