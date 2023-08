Warhammer 40,000: Darktide in uscita a ottobre su Xbox

Abbiamo dovuto attendere quasi un anno dalla pubblicazione della versione PC, ma finalmente Warhammer 40,000: Darktide è in uscita anche sulle console della famiglia Xbox.









Fatshark ha infatti approfittato della cornice offerta dalla Gamescom 2023 per annunciare che l’action cooperativo ambientato nell’universo fantascientifico di Warhammer 40,000 sarà disponibile su Xbox Series X|S dal prossimo 4 ottobre. Il lancio di questa versione coinciderà con la pubblicazione di un aggiornamento anche su PC, il quale porterà con sé un sistema di progressione rivisitato per ogni classe giocabile: ogni personaggio avrà un albero delle abilità diviso in tre rami con abilità e upgrade specifici.

Segnaliamo, infine, che Warhammer 40,000: Darktide sarà incluso al lancio nel catalogo di Xbox Game Pass.