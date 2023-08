Headbangers Rhythm Royale arriverà su Xbox GamePass al lancio

Headbangers Rhythm Royale, sviluppato da Glee-Cheese Studio e pubblicato da Team 17, arriverà il prossimo 31 agosto 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC, Xbox Series X|S e pure su Xbox GamePass, il servizio della casa di Redmond che accoglierà in seguito anche Starfield e i videogiochi di settembre. Per chi ne sentisse parlare per la prima volta, si tratta di un party game classico che non sembra inventare la ruota ma che potrebbe coinvolgere grandi e piccini.









Proposto per coinvolgere la bellezza di ventinove giocatori in una singola partita, Headbangers Rhythm Royale avrà un numero generoso di minigiochi da vivere in singolo o con qualche amico. Il giocatore, inoltre, potrà personalizzare il suo piccione, affrontando delle sfide in cui saranno protagonisti delle arene e dei round da superare per avere la meglio all’interno dell’opera. Meglio non sottovalutare il ritmo, però.