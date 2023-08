Bye Sweet Carole mostra il suo gameplay in un nuovo trailer

Presentato durante un evento a porte chiuse in occasione della Gamescom 2023, il gameplay di Bye Sweet Carole è ora visionabile da chiunque grazie al trailer pubblicato proprio in queste ore.









Il video presente qui in alto è tratto da una versione pre-alpha del prossimo gioco diretto da Chris Darril, già autore dei due Remothered. Il filmato mostra alcune sequenze di gioco in cui la protagonista Lana esplora i livelli, risolve alcuni enigmi e fugge dai nemici, cercando di sfruttare gli elementi dello scenario per nascondersi da essi. Nel trailer vediamo anche la capacità di Lana di trasformarsi in un coniglio: ciò le permette di interagire con altri conigli e arrivare in posti altrimenti irraggiungibili nella sua forma umana. Facciamo inoltre la conoscenza di Mr. Baesie, il miglior amico di Lana, dotato di capacità offensive e l’abilità di trasformarsi in una versione rimpicciolita di sé stesso.

Sviluppato da Little Sewing Machine in collaborazione con Meangrip Studios ed edito da Just For Games, Bye Sweet Carole vedrà la luce nel corso del 2024 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.