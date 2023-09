Asterix & Obelix: Slap Them All 2, vediamo un teaser del gameplay

Microids ha confezionato un breve teaser trailer che mostra alcune sequenze di gameplay di Asterix & Obelix: Slap Them All 2, il nuovo beat ‘em up sviluppato da Mr Nutz Studio e dedicato ai celebri galli nati dalla fantasia di René Goscinny e Albert Uderzo.









Questo sequel presenterà nemici e boss più temibili. Inoltre, saranno introdotte una serie di nuove caratteristiche e miglioramenti del gameplay. Asterix e Obelix potranno contare su nuove mosse specifiche che possono essere caricate per ottenere attacchi ancora più potenti. Gli sviluppatori promettono battaglie più dinamiche, ricche e fluide grazie anche alla modalità Furia, che aumenta la loro forza dei protagonisti che potranno così scatenare un devastante attacco Ultimate. Gli eroi potranno anche distruggere alcuni elementi dell’ambiente per creare il caos, oltre a lanciare barili e menhir contro gli avversari durante il combattimento.

Microids ha infine annunciato la data di uscita di Asterix & Obelix: Slap Them All 2, che sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch dal 30 novembre.