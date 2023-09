Star Ocean: The Second Story R, rivelato il nuovo trailer

Star Ocean: The Second Story R, sviluppato e pubblicato da Square Enix, arriverà il prossimo 2 novembre su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 e in digitale su PC. L’opening in stile anime presenta i due protagonisti giocabili Claude e Rena e i loro alleati che si preparano all’avventura, prima di affrontare una minaccia ultraterrena. Il filmato di apertura è stato prodotto dallo studio di animazione “Yostar Pictures”. La canzone è stata scritta dai SUIREN, un duo giapponese composto dalla vocalist Sui e dal tastierista/arrangiatore Ren.









Remake in 2.5D del gioco di ruolo del 1998 e secondo capitolo della serie, la nuova iterazione combina ambientazioni in 3D con nostalgici personaggi in pixel in 2D, offrendo ai giocatori un’esperienza di gioco classica e moderna. Una colonna sonora riarrangiata, nuove impostazioni di difficoltà, oltre a un combattimento veloce e in tempo reale, il profondo sistema di abilità e le Azioni Private, che permettono ai giocatori di stringere relazioni con i membri del party e di sbloccare finali diversi.