King's Bounty II sbarca su next gen

King’s Bounty II, sviluppato da Fulqrum Publishing e pubblicato da Prime Matter, è ora disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X|S nella sua versione per nuova generazione. Questa versione migliorata è caratterizzata da risoluzione 4K dinamica (solo su Xbox Series X e PlayStation 5), 60 FPS, caricamento rapido e prestazioni migliorate.









L’oscurità scende sul mondo di Nostria. Cospirazioni, sabotaggi e negromanzia stanno oscurando il paese. Le contee chiedono l’indipendenza, i banditi si aggirano per le strade e le voci sul potere schiacciante di Blight emergono da un sussurro nel buio. Il vecchio re Claudius è stato avvelenato e non può guidare il regno, quindi suo figlio, il principe Adrian, deve ora unire le terre in difficoltà mentre il suo potere e la sua fede sono sotto attacco. King’s Bounty II permette ai giocatori di scegliere uno dei tre eroi e viaggiare nel mondo fantastico di Nostria. C’è molto da esplorare: dal reclutamento, allo sviluppo e al comando del proprio esercito personale, fino all’avventura in un mondo non lineare pieno di tradimenti.