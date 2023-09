Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten è ora disponibile

Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten, sviluppato da Aquaplus e pubblicato da NIS America, è ora disponibile per PlayStation 5 e PlayStation 4. L’opera, collegata alla serie Utawarerumono, segue le vicende del giovane combattente Oshtor, che vive una vita tranquilla con la madre e la sorella minore. Recensito dal nostro Nicholas, il nuovo JRPG di Aquaplus è uscito su PC qualche mese prima della versione console.









Tuttavia, il suo mondo familiare viene sconvolto quando incontra una misteriosa ragazza di nome Shunya, che sostiene che il padre defunto sia ancora vivo. Le azioni di Shunya continuano a far sorgere ulteriori domande nel ragazzo: chi è? Da dove viene? Il giocatore dovrà unirsi a Oshtor nel suo viaggio per scoprire la verità su suo padre e svelare i misteri che circondano questa enigmatica ragazza. Tematicamente vicino ai classici Tales of, Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten è un classico JRPG che potrebbe piacere agli appassionati del genere.