Eternights è ora disponibile

Eternights, sviluppato e pubblicato da Studio Sal, è una nuova avventura amorosa che combina il mistero e l’uccisione di mostri in un’ambientazione nipponica dal grande fascino. Disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC, l’opera verrà rimpinguata il prossimo 16 novembre con una versione fisica a essa dedicata.









Eternightspresenta un mondo pieno di combattimenti intensi, linee narrative romantiche, scelte personali e un sistema di progressione coinvolgente. Tutto in un’unica grande indimenticabile avventura. Il giocatore potrà intrattenersi con combo adrenaliniche e spettacolari, stringere amicizie durature e avere tante opportunità per vivere un’emozionante storia d’amore, ma non perdere tempo. Le ore a disposizione sono poche e l’apocalisse non aspetta il primo bacio. Invita chi vuoi per un appuntamento, divertiti con i mini-giochi e sviluppa una relazione che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più, il tutto mentre provi a cercare una cura per salvare il mondo. Il modo in cui trascorrerai la fine del mondo dipende dal giocatore, che deve ricordare che in Eternights ogni momento è importante.