PlayStation Plus Extra: spuntano i possibili giochi di settembre

In attesa che Sony annunci i videogiochi di settembre per gli abbonati ai tier Extra e Premium del servizio PlayStation Plus, l’infallibile leaker billbil-kun ha svelato alcuni dei possibili titoli in arrivo tra pochi giorni.

Tra i videogiochi che con buona probabilità verranno aggiunti al catalogo troviamo NieR Replicant ver.1.22474487139, la versione rimasterizzata del primo NieR, il JRPG targato Square Enix Star Ocean: The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim di Vanillaware, la versione console di Sid Meier’s Civilization VI, lo sparatutto Sniper Ghost Warrior Contracts 2, e infine il puzzle game Unpacking.

Questi dovrebbero essere solo una parte dei giochi che verranno annunciati domani, pertanto non ci resta che attendere la comunicazione ufficiale da parte di Sony per conoscere l’elenco completo delle aggiunte.