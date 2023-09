Killing Floor 3, ecco un nuovo video che rivela il dietro le quinte

Lo sviluppatore ed editore Tripwire Interactive ha condiviso un nuovo video per Killing Floor 3, l’attesissimo capitolo successivo del franchise in arrivo su PlayStation 5 e PC. Dopo il trailer di presentazione di Killing Floor 3, svelato per la prima volta durante l’evento Live di apertura della Gamescom 2023, il nuovo video di oggi “Making a Monster” offre uno sguardo dietro le quinte dell’abilità artistica e della passione dedicata al videogioco, inclusa lo storico e la progettazione, oltre che lo sviluppo, dell’iconico Fleshpound, solo uno dei tanti terrificanti giocatori di Zeds che dovranno affrontare le sfide all’interno di Killing Floor 3.











Questo intenso sparatutto in prima persona mette i giocatori nei panni di uno specialista del Cala la Notte, unendo le forze con un massimo di cinque compagni di squadra mentre combattono in un futuro distopico devastato dalla guerra, sopravvivendo a ondate implacabili di Zed, sbloccando nuove abilità e costruendo l’arsenale definitivo.