Mortal Kombat 1: ecco il nuovo trailer di lancio

Mortal Kombat 1, sviluppato da NetheRealm e pubblicato da Warner Bros., arriverà il prossimo 14 settembre su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC. Per l’occasione, ne hanno parlato i nostri Gabriele ed Emanuele Feronato in due anteprime distinte, ognuna di esse legata alle novità e al contesto all’interno del nuovo capitolo del franchise. Questo nuovo trailer ci prepara, infatti, al lancio ormai imminente.









Il nuovo video mostra un’anteprima del gameplay e degli elementi della storia di Shang Tsung e il suo inquietante destino nella rinascita dell’universo di Mortal Kombat, creato dal Dio del fuoco Liu Kang. Inoltre, l’azienda ha confermato oggi che Mortal Kombat 1 comprenderà un’ampia gamma di opzioni di accessibilità, compresa la descrizione audio e indicazione sonora dell’azione su schermo riprodotte contestualmente al gameplay. Per capire di cosa si tratta, ecco il link dedicato.