MSI presenta i nuovi dissipatori MAG Coreliquid serie E

MSI ha presentato i nuovi dissipatori a liquido MAG Coreliquid serie E che combinano una tecnologia di raffreddamento avanzata con un design visivo di grande impatto.

Questo dissipatore a liquido migliora la dissipazione del calore dalla CPU ampliando l’area di contatto tra il canale dell’acqua e la base in rame del blocco dell’acqua. Questo risultato è ottenuto grazie a un design ampliato che incorpora un microcanale di altezza superiore. Questa configurazione di microcanali contribuisce a rendere più efficiente il sistema di raffreddamento ad acqua, ottimizzando ulteriormente il processo di raffreddamento della CPU.

Il design della pompa è stato migliorato grazie alla separazione del refrigerante caldo da quello freddo per preservare la differenza di temperatura per un raffreddamento più rapido e alla potenza di un motore trifase di lunga durata per migliorare le prestazioni di raffreddamento. Il nuovo design strutturale migliora la capacità di dissipazione del calore, ma garantisce un’affidabilità stabile durante l’uso prolungato. Il prodotto mantiene un controllo efficiente della temperatura anche durante le operazioni ad alto carico, prolungandone la durata. Oltre alle prestazioni, il dissipatore a liquido della serie E mantiene la funzione di rotazione a 270 gradi del blocco dell’acqua per ottimizzare l’esperienza di montaggio.

Per garantire agli utenti una maggiore flessibilità, gli utenti possono integrare la serie MSI Coreliquid E con la scheda madre MSI e regolare la velocità della ventola di raffreddamento e della pompa attraverso il software MSI Center; gli utenti possono apportare regolazioni e modifiche ai parametri rilevanti in base a diversi scenari e condizioni di utilizzo. Grazie all’integrazione di MSI Center, è possibile disporre di controlli facili da usare per mettere a punto l’hardware e ottenere prestazioni ottimali del computer.

La serie MAG Coreliquid E è disponibile in due dimensioni, 240 mm e 360 mm, e in due colori, bianco e nero. La versione da 360mm ha un prezzo consigliato di € 139,00, mentre la versione da 240mm ha un prezzo consigliato di € 109,00.