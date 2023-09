Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes è in arrivo nel 2024

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC il prossimo 23 aprile 2024. Finanziato su Kickstarter, Rabbit & Bear mostra inoltre un artwork che mette in evidenza i tre personaggi principali di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes: Nowa, Seign e Marisa. Questo nuovo gioco strategico a turni è caratterizzato da un sistema di combattimento che coinvolge sei personaggi, affascinanti sprite 2D e scenari in 3D curati nei minimi dettagli, una storia avvincente con oltre 100 personaggi giocabili e un gameplay ammodernato.









“È con grande entusiasmo che annunciamo finalmente la data di uscita di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“, ha dichiarato Yoshitaka Murayama, il capo del team di sviluppo. “Il fatto che il nostro gioco sia stato presentato all’evento Nintendo Direct di quest’anno è un segno tangibile del duro lavoro del nostro team, ma soprattutto della pazienza dei nostri straordinari sostenitori, che hanno sempre creduto in noi per portare alla luce il JRPG che tanto aspettavano”.