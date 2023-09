Final Fantasy VII Rebirth ha una data di uscita ufficiale

Square Enix ha confezioanto un nuovo trailer di Final Fantasy VII Rebirth con il quale ne annuncia la data di uscita ufficiale.









“Questo è il secondo capitolo della trilogia e si incentra sul periodo che va dall’inizio del viaggio al di fuori di Midgar fino a metà dell’originale Final Fantasy VII. Se Final Fantasy VII Remake era principalmente un’introduzione e una preparazione a questo mondo e ai suoi sviluppi, Final Fantasy VII Rebirth rappresenta un’illustrazione degli eventi che hanno dato il via alla trama, un approfondimento dei personaggi coinvolti, nonché del viaggio stesso, che va incontro al suo culmine,” ha dichiarato il creative directore Tetsuya Nomura. “Sono stati attentamente scelti molti elementi per questo titolo e, poiché si tratta di una serie, abbiamo avuto l’opportunità unica di esaminare e inserire i contenuti richiesti nei feedback del titolo precedente, come ad esempio un numero di personaggi maggiore. Sono certo che la sfida posta dal realizzare il capitolo finale sarà ancora più impegnativa ora che abbiamo incluso così tanti elementi spettacolari nella serie, ma nonostante ciò, l’intera squadra continua a lavorare con dedizione e senza scendere a compromessi per contribuire al suo sviluppo. Inoltre, una delle domande più impellenti continua a essere: cos’ha in serbo per noi il destino? A tal proposito, sia che abbiate già vissuto l’esperienza del titolo originale, sia che intraprendiate questo nuovo viaggio per la prima volta, speriamo che affronterete la parte finale di questo capitolo come più vi aggrada.”

La seconda parte, su un totale di tre, del remake di questo grande classico sarà disponibile solo su PS5 dal 29 febbraio 2024.