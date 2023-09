Tales of Arise: annunciata l'espansione Beyond the Dawn

Bandai Namco ha presentato Beyond the Dawn, un’espansione di Tales of Arise che prosegue la storia del JRPG d’azione pubblicato su PC e console due anni fa (qui trovate la nostra recensione).









L’avventura di Beyond the Dawn inizia un anno dopo la conclusione di Tales of Arise. Alphen e il resto dei Sei sono in una posizione difficile: riveriti come gli eroi liberatori di Dahna o insultati come i distruttori dei diritti dei Renani. Accidentalmente incontrano l’enigmatica Nazamil, una giovane ragazza, figlia di un Lord di Rena e di una schiava di Dahna. I Sei si offrono di proteggere Nazamil, ma molte cose accadranno man mano che i giocatori progrediranno e si legheranno con i loro compagni nell’affrontare un mondo diviso dopo la fusione di Rena e Dahna.

Bandai Namco promette un’espansione con una ventina di ore di contenuti che introduce nuovi dungeon, missioni aggiuntive e nemici inediti. Beyond the Dawn sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S dal 9 novembre. Per giocare sarà necessario possedere una copia di Tales of Arise.