Enotria: The Last Song torna a mostrarsi al Tokyo Game Show

In lavorazione dal team nostrano Jyamma Games, Enotria: The Last Song torna a mostrarsi all’evento nipponico del Tokyo Game Show con un trailer dedicato, precisando inoltre che il motore di gioco sarà l’Unreal Engine 5. In uscita prossimamente nel 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, l’action RPG, conosciuto al momento dell’annuncio come Project Galileo, è tematicamente vicino alle storie truculenti e brutali raccontate da Hidetaka Miyazaki con Dark Souls e Bloodborne.









Ben diverso dai temi oscuri di altre opere di questo genere, Enotria: The Last Song è totalmente ispirato al folklore italiano. Già questo potrebbe in effetti affascinare i più curiosi, considerando le potenzialità artistiche ed espressive del Bel Paese, cosa che il team ha fatto intendere essere rilevante. Nel trailer dedicato, oltre ad aver mostrato l’Unreal Engine 5, si è parlato di maschere, importanti all’interno del contesto di gioco e di trama, che potrebbero ricordare quelle utilizzate durante il carnevale di Venezia. Inoltre, è stato anche dato un assaggio di gameplay con le tipiche caratteristiche da action RPG.