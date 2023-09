Days of Doom è disponibile da oggi

Days of Doom, sviluppato da SneakyBox e pubblicato Atari, arriva quest’oggi su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch PC. Per chi ne sentisse parlare per la prima volta, si tratta di un RPG tattico a turni con dinamiche roguelite, in cui si affrontano creature della notte come ghoul e altri nemici brutali, pronti a tutto pur di seminare morte e distruzione.









Padroneggiare l’arte del combattimento a turni è essenziale per sopravvivere in questo luogo tormentato. Ciascuna classe di personaggi è dotata di abilità uniche che, se impiegate con saggezza, possono ribaltare le sorti di uno scontro. Ad esempio, Pyro può dare il via al caos, incendiando i nemici attraverso dei danni prolungati.