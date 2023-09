Annunciato Timespinner 2: Unwoven Dream per PC e console

Lunar Ray Games ha annunciato Timespinner 2: Unwoven Dream, il sequel di quel Timespinner uscito su PC e console nel 2018. Si tratta di un metroidvania bidimensionale che strizza l’occhio ai grandi classici del genere, in particolare a Castlevania: Symphony of the Night.









In Timespinner 2 vestiremo i panni di Auria, una eroina di guerra che deve salvare suo figlio da un destino terribile. Nel mentre, Auria si troverà a scongiurare l’apocalisse causata dalla comparsa della misteriosa Tower in the Sea, che sembra aver messo in moto una catena di eventi catastrofici.

Timespinner 2: Unwoven Dream sarà disponibile prossimamente su PC (Steam) e console, tuttavia in quest’ultimo caso non si conoscono ancora le piattaforme di riferimento.