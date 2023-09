The Last Case of Benedict Fox è in uscita su PS5

Il publisher Rogue Games ha annunciato una Definitive Edition di The Last Case of Benedict Fox in uscita prossimamente su PS5. La notizia è stata accompagnata da un apposito trailer.









Pubblicato lo scorso 27 aprile su PC e console Xbox (qui la nostra recensione), The Last Case of Benedict Fox è un metroidvania che si ispira alle opere di Lovecraft. Gli sviluppatori di Plot Twist fanno sapere che la Definitive Edition porterà con sé numerose novità: tra queste citiamo un rifacimento completo del sistema di combattimento e delle meccaniche di platforming, anche l’intelligenza artificiale dei nemici è stata ritoccata, mentre un comparto grafico migliorato e una migliore interfaccia utente completano il quadro.

Purtroppo non si conosce ancora la data di uscita. Speriamo di venirne a conoscenza al più presto.