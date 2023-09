Attori e videogiochi: il sindacato approva lo sciopero

Nubi fosche si stagliano all’orizzonte per il settore dei videogiochi: gli attori e i doppiatori che fanno parte del SAG-AFTRA, tra i principali sindacati di categoria degli Stati Uniti, hanno autorizzato uno sciopero contro le compagnie di sviluppo e publishing.

Stando a quanto riportato da GamesIndustry, il 98,32% di chi ha votato si è espresso a favore di uno sciopero, tuttavia va precisato che ciò non significa che lo sciopero si farà. Il sindacato dovrà infatti partecipare a un nuovo incontro con le principali compagnia dell’industria dei videogiochi, tra cui Activision, Electronic Arts ed Epic Games, per provare a raggiungere un accordo sul nuovo contratto di categoria. Tra le richieste sul tavolo troviamo una stretta sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale, maggiori garanzie di sicurezza sul lavoro, nonché compensazioni economiche aggiuntive per far fronte all’inflazione. Il prossimo incontro si terrà a fine settembre.

Nel caso in cui la trattativa non dovesse andare a buon fine. il sindacato degli attori e dei doppiatori si dice pronto a dare via allo sciopero. Tale iniziativa potrebbe avere effetti deleteri sui lavori di gran parte dei videogiochi, portando a inevitabili rinvii.