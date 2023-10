Shattered Heaven arriva a novembre

Shattered Heaven, sviluppato e pubblicato da Leonardo Interactive, arriverà il prossimo 8 novembre 2023 su Steam, uscendo così dall’Accesso Anticipato. Shattered Heaven è il card game roguelike italiano dalle tinte dark-fantasy con meccaniche di gioco di ruolo pubblicato da Leonardo Interactive.









Fondamentali, negli ultimi mesi di sviluppo, il supporto e l’entusiasmo della community che ha contribuito attivamente a perfezionare la produzione, permettendo di realizzare un’esperienza di gioco coinvolgente e appagante. In preparazione al lancio, un ulteriore aggiornamento alla versione attualmente disponibile in accesso anticipato su Steam è previsto il 4 ottobre e porterà con sé contenuti aggiuntivi e migliorie. L’ultimo aggiornamento di Shattered Heaven ha introdotto la modalità Ascension, un particolare tipo di esperienza di gioco roguelike in cui sarà possibile affrontare una serie di livelli generati proceduralmente che costringeranno il giocatore a ripetere i dungeon daccapo in caso di sconfitta