Nintendo 3DS e Wii U: l'online verrà dismesso ad aprile

Nintendo ha annunciato l’interruzione definitiva dei servizi online per 3DS e Wii U. A partire dall’aprile 2024, infatti, tutti i servizi online delle due console cesseranno di funzionare.

Ciò significa che non sarà più possibile accedere ai server dei videogiochi con funzionalità multiplayer, le classifiche internet verranno dismesse, così come le feature di comunicazione dati. Per il momento non è stata comunicata la data precisa di interruzione dei servizi.

La compagnia giapponese assicura che sarà possibile scaricare gli aggiornamenti e i software acquistati anche dopo la chiusura dei servizi online su 3DS e Wii U, mentre la Banca Pokémon sarà l’unico servizio che rimarrà attivo a partire dal prossimo aprile.