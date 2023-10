SWORD ART ONLINE Last Recollection è ora disponibile

SWORD ART ONLINE Last Recollection, sviluppato da Aquiria e pubblicato da Bandai Namco Entertainment, è ora disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Il nuovo capitolo del franchise, diviso fra anime, manga e un gameverse incredibilmente vasto, propone una nuova battaglia per l’Underworld con Kirito, lo Spadaccino Nero, pronto a cambiare il fato.









Il giocatore vivrà una nuova storia basata sull’arco narrativo War of Underworld dell’anime di SWORD ART ONLINE, in cui Kirito e i suoi amici dovranno affrontare sfide sempre più ardue. Dopo aver smascherato il Cavaliere Oscuro, si dovrà sopravvivere alla spietata battaglia contro le forze di un mondo nuovo.