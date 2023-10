Il CEO John Riccitiello lascia Unity con effetto immediato

Sono state settimane turbolente quelle appena trascorse da Unity, e tutto a causa della decisione della compagnia – successivamente in parte ritrattata – di applicare una commissione aggiuntiva sulle installazioni dei software realizzati con il motore proprietario dell’azienda. L’intera faccenda è stata riassunta da Emanuele Feronato in questo speciale.

A questo punto non stupisce la notizia che sta circolando in queste ore: John Riccitiello, (ex) presidente e CEO di Unity, ha annunciato di aver lasciato con effetto immediato la compagnia che ha diretto durante gli ultimi nove anni. Riccitiello lascia anche il suo posto nel consiglio di amministrazione come presidente del board. James M. Whitehurst è stato nominato presidente e CEO a interim, in attesa di trovare un sostituto in pianta stabile; mentre Roelof Botha è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione.