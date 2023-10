Persona 5 Tactica: ecco il nuovo trailer animato

Persona 5 Tactica, sviluppato e pubblicato da ATLUS, arriverà il prossimo 16 novembre 2023 su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Lo spin-off del videogioco di successo creato dalla casa sviluppatrice nipponica, che si sta preparando al lancio di Persona 3 Reload, sarà ben diverso dai classici stilemi visti in Persona 5 Royal e in Persona 5 Strikers.









Nel trailer, in tal senso, sono inclusi tutti personaggi principali della produzione come Joker e i nuovi personaggi di questo capitolo strategico, cioè Erina e Toshiro Kasukabe. Non mancano le classiche coreografie tipiche del franchise e un numero generoso di tante sequenze ludiche si approfondiranno al meglio il prossimo mese.