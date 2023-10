Halo Infinite: in arrivo la Stagione 5

Halo Infinite, sviluppato da 343 e pubblicato da Microsoft, è ora disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Project XCloud. Si aggiornerà a partire da domani con la Stagione 5, denominata “Reckoning”, promettendo tante aggiunte per il nuovo titolo del franchise con protagonista l’iconico MasterChief.









Oltre a rimpinguarsi di nuove mappe, l’opera di 343 aggiunge Extraction e Firefight, già viste in passato con gli altri episodi della serie. In concomitanza con l’Halloween, il trailer mostra un tema ancora più oscuro e tenebroso. Sono attese anche ulteriori novità per quanto concerne la Forgia, con la possibilità di mettere mano addirittura all’intelligenza artificiale dei vari nemici. Sarà possibile a proprio piacimento le armature – sempre rimanendo nel tema del mese di ottobre – come quella Infinite.