Sociable Soccer 24 è in uscita su PC e Switch a novembre

Tower Studios ha annunciato la data di uscita delle versioni per PC e Nintendo Switch di Sociable Soccer 24, il nuovo videogioco di calcio arcade progettato da Jon Hare, già autore di Sensible Soccer.

Il videogioco potrà contare sulla presenza di oltre 13 mila calciatori professionisti con licenza ufficiale grazie a un accordo tra gli sviluppatori e FIFPRO. Il team di sviluppo fa sapere che le abilità e gli attributi unici di ogni giocatore sono stati riprodotti fedelmente, permettendo di assemblare la propria squadra dei sogni con i talenti del mondo reale.

Sociable Soccer 24 presenterà modalità di gioco offline e online, tra cui un sistema di campionati online a 10 divisioni in cui si lotta per scalare le classifiche e dimostrare la propria abilità calcistica. Progettato per essere accessibile a giocatori di tutti i livelli di abilità, il gioco può essere adattato alle proprie preferenze grazie ai livelli di difficoltà personalizzabili e alle varie opzioni di controllo, che garantiscono un’esperienza divertente per ogni giocatore.

Sociable Soccer 24 sarà disponibile su PC (Steam) e Nintendo Switch dal 16 novembre 2023. Tower Studios fa sapere che il gioco arriverà anche su PS5 e Xbox Series X|S, tuttavia i possessori di queste console dovranno attendere fino all’inizio del 2024.