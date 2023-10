Dead Space Remake è in arrivo su Xbox Game Pass

Sviluppato da Motive Studio e pubblicato da Electronic Arts, Dead Space Remake si aggiungerà al catalogo di Xbox Game Pass nel corso del mese corrente. Recensito dal nostro Kommissario, la vecchia ma nuova esperienza originariamente creata da Glen Schofield, autore di The Callisto Protocol, è un rifacimento ben diverso dal titolo uscito nel 2008.









Isaac Clarke è un comune ingegnere inviato in missione per riparare la USG Ishimura, un’enorme nave spaziale per la ricerca mineraria, che finirà per scoprire che qualcosa è andato terribilmente storto. L’equipaggio della nave è stato massacrato e la sua amata partner, Nicole, è scomparsa da qualche parte a bordo.