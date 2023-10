Xbox Game Pass: i giochi Activision Blizzard arriveranno nel 2024

Ora che Activision Blizzard King fa ufficialmente parte di Microsoft dopo il via libera definitivo della CMA, è lecito aspettarsi l’arrivo dei videogiochi di questo editore nel catalogo del servizio Xbox Game Pass. Tuttavia ciò non avverrà nell’immediato secondo quanto dichiarato da Phil Spencer, il boss della divisione Xbox.









Intervenendo durante una puntata del podcast ufficiale Xbox, Phil Spencer ha affermato che realisticamente i primi giochi di Activision Blizzard saranno disponibili su Game Pass non prima del 2024. Spencer spiega che il processo di acquisizione è durato così tanto che non c’è stato il tempo per confrontarsi seriamente con Activision Blizzard sulla questione del servizio in abbonamento, per questo il procedimento per l’introduzione dei giochi nel catalogo è appena iniziato.

L’esponente della divisione Xbox ha dichiarato che gli sarebbe piaciuto pubblicare immediatamente alcuni titoli di Activision Blizzard su Game Pass per celebrare l’ingresso della compagnia nella famiglia di Microsoft, tuttavia ciò non è possibile. Bisognerà quindi armarsi di pazienza e aspettare almeno qualche altro mese prima di vedere i primi titoli dell’editore sul servizio.