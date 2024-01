Suicide Squad: Kill the Justice League, ecco il gameplay trailer

Suicide Squad: Kill the Justice League, sviluppato da Rocksteady e pubblicato da Warner Bros., è in arrivo il prossimo 2 febbraio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il nuovo trailer mostra Harley Quinn, Deadshot, Capitan Boomerang e King Shark in azione mentre si tuffano a capofitto nel caos che sta travolgendo Metropolis per fronteggiare le forze di Brainiac.









Il video permette di dare un’occhiata alle epiche battaglie in cui i giocatori combatteranno contro Lanterna Verde, The Flash e altri nemici nell’impossibile missione di sconfiggere i più grandi supereroi DC del mondo, contro la Justice League. Ogni membro della Suicide Squad ha le sue proprie meccaniche acrobatiche per muoversi in una Metropolis distrutta dalle battaglie, combinando insieme esplorazione libera e comabttimenti per un’esperienza indimenticabile. I giocatori possono sperimentare una varietà di stili di gioco diversi per scatenare il massimo dei danni sui nemici. I giocatori possono, in modalità giocatore singolo o online con fino a tre amici, incaricarsi di questa missione suicida a modo loro.