Embracer Group starebbe per vendere Saber Interactive

Un paio di settimane fa abbiamo riportato le intenzioni del management di Embracer Group circa la possibilità di disinvestire per ridurre i debiti accumulati dal gruppo. Ora segnaliamo l’indiscrezione concreta circa la cessione di Saber Interactive a un gruppo di investitori privati.

Secondo quanto segnalato da Jason Schreier sulle colonne di Bloomberg, Embracer starebbe per concludere la vendita di Saber Interactive con una transazione da 500 milioni di dollari. La società diventerebbe così un’azienda privata indipendente con circa 3.500 dipendenti. Non è tutto perché l’accordo permetterebbe a Saber di portare con sé diverse sussidiarie.

Al momento Saber Interactive controlla una ventina di sussidiarie in giro per il mondo, tra cui segnaliamo 4A Games (gli autori della serie Metro), gli italiani di 34BigThings, Tripwire Interactive (Killing Floor), e vari studi di supporto con sede in diversi paesi europei.