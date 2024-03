Star Wars: Battlefront Classic Collection, lancio problematico

Nella giornata odierna, è stato pubblicata su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam) la collection di Star Wars: Battlefront Classic Edition, una remastered degli sparatutto multigiocatore in terza persona creati da Electronic Arts. A quanto pare, però, la collection rispolverata da Aspyr Media, che si è occupata in precedenza della remastered dei primi Tomb Raider, sta ricevendo recensioni su Steam pressoché negative a causa dei pochi server disponibili. Inoltre, gli utenti stanno lamentando diversi bug e un lavoro di conversione non particolarmente ben riuscita.









La collection, comunque, include le esperienze di Star Wars: Battlefront e Star Wars: Battlefront II, entrambe pubblicate su PlayStation 2, PC e Xbox al tempo, differenti e in qualche modo legati ai recenti percorsi produttivi di Electronic Arts.