Il remake di Riven è in uscita su PC e VR quest'anno

Cyan Worlds ha annunciato la finestra di uscita di Riven, il remake del sequel di Myst che vedrà la luce su PC (Steam e GOG) e dispositivi VR nel corso del 2024.









Il rifacimento dell’avventura grafica sarà dunque godibile sia in versione classica che in realtà virtuale, difatti entrambe le versioni vengono sviluppate simultaneamente e verranno pubblicate in contemporanea.

Il remake di Riven presenterà ambienti tridimensionali esplorabili liberamente, dunque non più schermate fisse come nell’originale, mentre includerà nuovi enigmi e si baserà su un comparto grafico al passo con i tempi.