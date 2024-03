Alone in the Dark è disponibile da oggi

Alone in the Dark, sviluppato da Pieces Interactive e pubblicato da THQ Nordic, è disponibile da oggi su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Il titolo è un reboot della produzione pubblicata nel 1992, ammodernata per le console di nuove generazione. Qua la nostra recensione.









Alone in the Dark combina l’horror psicologico con il gotico sudista in questa inquietante rivisitazione del gioco che ha fatto la storia del genere. Al suo interno, il giocatore si troverà a intraprendere un viaggio delirante in cui ogni suo incontro potrebbe rivelarsi l’ultimo.