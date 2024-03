Enotria: The Last Song ha una nuova data di uscita

Come preannunciato il mese scorso, Enotria: The Last Song ha ora una nuova data di uscita per non scontrarsi direttamente con Shadow of the Erdtree, l’attesissima espansione di Elden Ring. L’annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer di gameplay.









“Sono molto orgoglioso del lavoro svolto da tutto il team, specialmente considerando il fatto che siamo una software house indipendente di sole 60 persone, questo va in completa controtendenza rispetto a tutti i souls-like usciti ultimamente che sono stati realizzati, contando anche gli studi di outsourcing che vi hanno collaborato, da più di 700 persone,” ha dichiarato Giacomo Greco, CEO di Jyamma Games. “Durante il passaggio da Unreal 4 ad Unreal 5 ne abbiamo approfittato per espandere il nostro gioco in termini di contenuti e qualità andando oltre le aspettative dei classici AA. Attualmente il gioco ha 3 Macro Regioni per un totale di più di 40 ore di gioco, più di 100 differenti nemici ed un sistema RPG molto profondo.”

Greco ha poi fatto sapere che prossimamente verrà pubblicata una demo di Enotria: The Last Song sia su PC che su PS5, mentre per il momento non è più prevista la pubblicazione del gioco su Xbox Series X|S. Tale versione potrebbe però arrivare dopo l’uscita sulle altre piattaforme, ora fissata al 21 agosto 2024.