Enshrouded: disponibile il primo aggiornamento

Enshrouded, sviluppato e pubblicato da Keen Games, è un action RPG attualmente in Accesso Anticipato su PC (Steam), nonché confermato per PlayStation 5 e Xbox Series X|S e in uscita entro la fine dell’anno. Quest’oggi, il team di sviluppo ha rilasciato il primo aggiornamento dedicato al titolo.









Nell’aggiornamento ci sono quattro dungeon con delle ricompense e dei nemici leggendari, ulteriori decorazioni tra cui porte e finestre rotonde e molte altre aggiunte per gli avventurieri, i costruttori e gli artigiani, oltre a delle migliorie per l’interfaccia utente, della grafica e delle prestazioni visive.