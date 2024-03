Level Zero: Extraction, record d'iscrizioni per l'FPS di DogHowl Games

Level Zero: Extraction, sviluppato da Dog Howl Games e pubblicato da tinyBuild, celebra il risultato di 150.000 iscrizioni, con la chiusura della closed beta avvenuta il 19 marzo scorso. Per festeggiare questo risultato, il team ha inoltre rilasciato la Living Roadmap, per tenere aggiornati i giocatori.









Level Zero: Extraction è un titolo horror multigiocatore con meccaniche da extraction shooter, un’esperienza di sopravvivenza unica nel suo genere, che fonde la tensione al cardiopalma degli horror asimmetrici con i letali scontri a fuoco degli sparatutto con meccaniche di estrazione.