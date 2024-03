Rauniot: l'avventura punta e clicca post-apocalittica esce ad aprile

Lo studio indipendente finlandese Act Normal Games ha annunciato la data di uscita di Rauniot, intrigante avventura grafica punta e clicca dall’ambientazione post-apocalittica.









Rauniot è ambientato in un’ucronia generata da una catastrofe naturale che nel 1975 sommerse gran parte dei continenti della Terra. L’inquinamento si diffuse a macchia d’olio a causa delle esplosioni delle centrali nucleari e delle testate atomiche, decimando l’intera popolazione mondiale.

In seguito alla catastrofe, i bambini nascevano mutilati o già morti, portando le madri con loro. I padri camminavano soli nell’angoscia e nel dolore ed erano costretti addirittura al cannibalismo dal momento che le scorte di cibo andavano lentamente finendo. In questo nuovo triste mondo, la natura e l’uomo dovevano cercare di sopravvivere e di ritrovare un equilibrio. Eppure, alcuni individui riuscirono a fidarsi a tal punto gli uni degli altri da ristabilire una vita di gruppo che assicurasse loro protezione, cibo, acqua potabile, medicine, elettricità e conoscenze per una vita migliore. La protagonista Aino è tra i pochi fortunati a essere sopravvissuta in questo mondo brutale. Una vita del genere può essere dura, ma fare del proprio meglio nei viaggi e nelle missioni irte di pericoli consente comunque di non essere soli.

Rauniot sarà disponibile su PC tramite Steam e GOG dal prossimo 17 aprile.