Star Ocean: The Second Story R si aggiorna con nuovi contenuti

Square Enix ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Star Ocean: The Second Story R che introduce diverse novità, tra cui nuovi nemici dei raid, armi inedite e altro ancora.









L’update 1.10 aggiunge la nuova difficoltà dinamica “CAOS”, mentre sarà possibile affrontare ogni membro dei Dieci saggi come nemici dei raid. Una volta sconfitti i nuovi nemici dei raid, otterremo un gioiello unico: ciascun gioiello evocherà i Dieci saggi con il sistema di formazione d’assalto.

Non è tutto: durante vari eventi all’interno del gioco verranno sbloccate delle nuove illustrazioni per i PNG disegnate da Yukihiro Kajimoto. Tra queste troviamo le illustrazioni di Regis, Allen, Mariana, Eleanor, Clyde e Leifath. Le illustrazioni sbloccate saranno visionabili nella schermata del titolo.

Ricordiamo che Star Ocean: The Second Story R, remake in 2.5D del secondo capitolo della serie, è disponibile su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch. Qui la nostra recensione.