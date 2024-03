Open Roads è disponibile su Xbox Game Pass

Sviluppato da Open Roads Teams in collaborazione con Fullbright, Open Roads è disponibile da oggi su Xbox Game Pass, l’abbonamento di Microsoft che ha da poco accolto Persona 3 Reload. Segreti di famiglia sepolti dal tempo. Indizi di una fortuna nascosta. E miglia da percorrere prima di chiudere occhio. Il rapporto fra Tess Devine e la madre non è mai stato facile, all’alba di un viaggio nel passato che nessuna delle due potrà mai dimenticare.









In Open Roads, Tess e Opal partiranno alla volta di un’avventura itinerante nella quale esploreranno una serie di proprietà di famiglia abbandonate, riportando il passato alla luce. Perlustreranno le rovine di questi luoghi dove molti ricordi giacciono sepolti, ricordi che Opal ha cercato per anni di dimenticare. Strada facendo, le due non soltanto scopriranno la verità a lungo rincorsa, ma impareranno a conoscersi a vicenda. Open Roads, inoltre, è disponibile su PC e PlayStation.