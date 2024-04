MotoGP 24: due consulenze di prestigio dal mondo dei motori

MotoGP 24, il prossimo capitolo del videogioco ufficiale della disciplina, arriverà il prossimo 2 maggio 2024. Come già accaduto in passato, nell’ultimo anno il team di sviluppo milanese ha potuto contare su due consulenze speciali per alzare ulteriormente l’asticella della simulazione: l’astro nascente della Moto2 Celestino Vietti e il giovane talento della Moto Filippo Farioli, che sono stati ospitati negli uffici dell’azienda per fornire il loro feedback sulla fisica di guida e su come renderla il più fedele possibile alla realtà.









“Avere Vietti e Farioli a testare il gioco nelle prime fasi di sviluppo è stato particolarmente importante per migliorare uno degli aspetti più difficili da replicare, quello che un vero pilota fa in pista, ovvero la gestione delle fasi di ingresso e uscita dalle curve. È qui che il talento dei piloti fa davvero la differenza”, ha dichiarato il team.