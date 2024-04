Stellar Blade è entrato in fase gold

Stellar Blade, sviluppato da SHIFT UP Corporation e pubblicato da Sony PlayStation Studios, entra a partire da oggi in fase gold. La produzione, in arrivo il prossimo 26 aprile 2024, è stata già testata con mano dal nostro Nicholas Mercurio.









Devastata da strane e potenti creature, la Terra è stata abbandonata, e i pochi superstiti della razza umana, ormai decimata, sono fuggiti su una Colonia nello spazio. È proprio partendo da questa colonia che EVE, in missione per la settima Unità aerea, giunge sul nostro pianeta,ormai desolamente distrutto, con una precisa missione: salvare l’umanità liberando la Terra dai Naytiba, le creature malvagie che l’hanno distrutta.