Star Wars: Outlaws, ecco la data d'uscita

A mostrarlo per errore la data d’uscita di Star Wars: Outlaws è stato Ubisoft Giappone, che ha anticipato l’annuncio ufficiale della nuova produzione ambientata nella Galassia lontana lontana più famosa del panorama relativo alla cultura pop. Star Wars: Outlaws, in tal senso, arriverà il prossimo 30 agosto 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.









All’interno della produzione, sarà possibile accettare incarichi rischiosissimi ma altrettanto redditizi dai sindacati criminali della galassia, rubando oggetti preziosi, infiltrandosi in luoghi segreti e battendo gli avversari in astuzia per legarsi ai più temuti ricercati della galassia.