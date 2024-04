Ultra Mega Cats si mostra in un nuovo gameplay trailer

Fallen Leaf Studio e Unseen Silence rivelano Ultra Mega Cats, uno sparatutto roguelike in terza persona con cooperativa online a quattro giocatori, in uscita su Playstation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch dopo il lancio su PC.









“In un mondo perfetto, i gatti sono la specie alfa, ma in Ultra Mega Cats qualcosa è andato davvero storto e ora roditori e uccelli dominano i nostri amici pelosi, ai quali non resta altro che combattere!” ha dichiarato Piotr Kurkowski, Game Director di Fallen Leaf. “Buttati da solo o unisci le forze con i tuoi compagni Mega Gatti e affronta orde di avversari e potenti boss in intense battaglie co-op”.