Mortal Kombat 1: disponibile video anteprima di Ermac

Oggi Warner Bros. Games ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay di Mortal Kombat 1, puntando a i riflettori su Ermac, il kombattente scaricabile (DLC) che si unirà alla schiera dal 16 aprile in accesso anticipato per i possessori del Kombat Pack e sarà in seguito disponibile per tutti dal 23 aprile.









Inoltre, il trailer mostra un’anteprima di Mavado, un nuovo combattente Kameo che può essere utile durante gli scontri grazie a una gamma di mosse di supporto. Questo personaggio sarà disponibile come parte del Kombat Pack e come acquisto singolo a maggio 2024.